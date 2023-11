Atelier cosmétiques naturels 320 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot, 18 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez assister à un atelier de cosmétiques naturels animé par l’association Au fil des Séounes..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

320 Avenue du Général de Gaulle Horizon Vert

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in a natural cosmetics workshop led by the Au fil des Séounes association.

Participe en un taller de cosmética natural organizado por la asociación Au fil des Séounes.

Besuchen Sie einen Workshop über Naturkosmetik, der von der Vereinigung Au fil des Séounes geleitet wird.

