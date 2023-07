La Galerie Art à la maison invite la 193 Gallery 32 rue Victor Hugo Deauville, 16 juillet 2023, Deauville.

La galerie Art à la maison est un nouveau lieu dédié à l’art contemporain, aux rencontres et à l’art de vivre à Deauville. La galerie d’art invite des galeristes à exposer leurs œuvres. Elle se positionne comme un lieu de découverte et de promotion de l’art contemporain sous toutes ses formes : installations, vidéos, sculptures, céramiques, peintures, dessins, photographies, design, créations d’architectes.

Pour cette nouvelle exposition, Art à la Maison accueille la 193 Gallery. C’est autour d’une véritable passion pour l’art associée aux rencontres et à la découverte que naît la 193 Gallery en 2018. A travers sa sélection artistique et des propositions scénographiques fortes, la galerie logée au 24 & 21 rue Béranger à Paris, propose une découverte de la couleur et la matière, de la diversité et de la légitimité des scènes artistiques mondiales. L’objectif est de faire un tour du monde de l’art contemporain, en mettant notamment en avant les scènes d’Amérique du Sud, d’Asie, d’Afrique et des Caraibes. Refusant les clichés, 193 Gallery traverse les frontières à la rencontre des scènes artistiques locales. Ayant pour ligne directrice la découverte et l’affirmation d’identités diversifiées, l’équipe de curateurs/curatrices, travaille en thématiques et sélectionne des artistes aussi bien émergeants que confirmés. Son ambition est donc de présenter une programmation tournée vers un dialogue entre les diverses formes de l’art contemporain. La croissance soutenue de la 193 Gallery est ainsi portée par une programmation qui ne cesse d’évoluer, avec l’organisation de conférences et autres événements mettant en résonance créateurs, publics et institutions. Egalement, pour défendre au plus prêt la création et l’expérimentation, la 193 Gallery ouvre dès janvier 2023 un programme de résidence d’artistes au sein d’un de ses espaces parisiens. Enfin, la galerie aborde un axe de présence internationale. Ainsi, ses équipes participent à une quinzaine de foires par an tout en développant divers espaces et projets spéciaux pendant les temps forts du monde de l’art contemporain comme les prestigieuses biennales.

Horaires d’ouverture :

Samedi et dimanche : de 11h à17h

En semaine : sur rendez-vous au 07 65 20 51 17.

Deauville 14800 Calvados Normandie



The Art à la maison gallery is a new venue dedicated to contemporary art, encounters and the art of living in Deauville. The art gallery invites gallery owners to exhibit their work. It is positioned as a place to discover and promote contemporary art in all its forms: installations, videos, sculptures, ceramics, paintings, drawings, photographs, design and architectural creations.

For this new exhibition, Art à la Maison welcomes 193 Gallery. 193 Gallery was born in 2018 out of a genuine passion for art, combined with a desire to meet new people and discover new things. Through its artistic selection and strong scenographic proposals, the gallery, housed at 24 & 21 rue Béranger in Paris, proposes a discovery of color and matter, of the diversity and legitimacy of the world?s art scenes. The aim is to tour the world of contemporary art, with a particular focus on South America, Asia, Africa and the Caribbean. Rejecting clichés, 193 Gallery crosses borders to meet local art scenes. With the discovery and affirmation of diverse identities as its guiding principle, the curatorial team works thematically and selects both emerging and established artists. Its ambition is to present a program that encourages dialogue between the various forms of contemporary art. 193 Gallery?s sustained growth is supported by an ever-evolving program, with conferences and other events bringing together creators, audiences and institutions. In January 2023, 193 Gallery will also open an artist-in-residence program in one of its Parisian spaces, to promote creation and experimentation. Last but not least, the gallery is expanding its international presence. Its teams take part in some fifteen art fairs a year, while developing a variety of special spaces and projects during the highlights of the contemporary art world, such as prestigious biennials.

Opening hours:

Saturday and Sunday: 11am to 5pm

Weekdays: by appointment 07 65 20 51 17

La galería Art à la maison es un nuevo espacio dedicado al arte contemporáneo, al encuentro y al arte de vivir en Deauville. La galería de arte invita a los galeristas a exponer sus obras. Es un lugar para descubrir y promover el arte contemporáneo en todas sus formas: instalaciones, vídeos, esculturas, cerámicas, pinturas, dibujos, fotografías, diseño y creaciones arquitectónicas.

Para esta nueva exposición, Art à la Maison da la bienvenida a 193 Gallery. 193 Gallery nació en 2018 de una pasión genuina por el arte y la oportunidad de conocer gente nueva y descubrir cosas nuevas. La galería, con sede en 24 & 21 rue Béranger en París, ofrece la oportunidad de descubrir el color y el material, así como la diversidad y la legitimidad de las escenas artísticas del mundo, a través de su selección de artistas y fuertes propuestas escenográficas. El objetivo es llevar a los visitantes a una vuelta al mundo del arte contemporáneo, con especial atención a Sudamérica, Asia, África y el Caribe. Rechazando los tópicos, 193 Gallery cruza las fronteras para conocer las escenas artísticas locales. Con el descubrimiento y la afirmación de identidades diversas como principio rector, el equipo de comisarios trabaja sobre temas y selecciona tanto artistas emergentes como consagrados. Su ambición es, por tanto, presentar un programa orientado al diálogo entre las diversas formas de arte contemporáneo. El crecimiento sostenido de 193 Gallery se apoya en un programa en constante evolución de conferencias y otros actos que reúnen a creadores, público e instituciones. Además, para apoyar lo más estrechamente posible la creación y la experimentación, 193 Gallery abre en enero de 2023 un programa de residencia de artistas en uno de sus espacios parisinos. Por último, la galería amplía su presencia internacional. Sus equipos participan en una quincena de ferias de arte al año, al tiempo que desarrollan una serie de espacios y proyectos especiales para grandes eventos del mundo del arte contemporáneo, como bienales de prestigio.

Horario de apertura :

Sábado y domingo: de 11:00 a 17:00

Entre semana: con cita previa en el 07 65 20 51 17

Die Galerie Art à la maison ist ein neuer Ort in Deauville, der der zeitgenössischen Kunst, den Begegnungen und der Lebenskunst gewidmet ist. Die Kunstgalerie lädt Galeristen ein, ihre Werke auszustellen. Die Galerie versteht sich als Ort der Entdeckung und Förderung zeitgenössischer Kunst in all ihren Formen: Installationen, Videos, Skulpturen, Keramiken, Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Design und Architektenentwürfe.

Für diese neue Ausstellung empfängt Art à la Maison die 193 Gallery. Die 193 Gallery entstand 2018 aus einer echten Leidenschaft für die Kunst, die mit Begegnungen und Entdeckungen verbunden ist. Durch ihre künstlerische Auswahl und starke szenografische Vorschläge bietet die Galerie, die in der 24 & 21 rue Béranger in Paris untergebracht ist, eine Entdeckung von Farbe und Material, der Vielfalt und der Legitimität der weltweiten Kunstszenen. Ziel ist es, eine Reise um die Welt der zeitgenössischen Kunst zu unternehmen und dabei insbesondere die Szenen in Südamerika, Asien, Afrika und der Karibik in den Vordergrund zu stellen. 193 Gallery lehnt Klischees ab und überschreitet Grenzen, um die lokalen Kunstszenen zu treffen. Das Kuratorenteam arbeitet thematisch und wählt sowohl aufstrebende als auch etablierte Künstler aus, wobei die Entdeckung und Bestätigung unterschiedlicher Identitäten im Vordergrund steht. Ihr Ziel ist es, ein Programm zu präsentieren, das auf einen Dialog zwischen den verschiedenen Formen der zeitgenössischen Kunst ausgerichtet ist. Das stetige Wachstum der 193 Gallery wird von einem Programm getragen, das sich ständig weiterentwickelt, indem es Konferenzen und andere Veranstaltungen organisiert, die Kunstschaffende, Publikum und Institutionen zusammenbringen. Um die Kreativität und das Experimentieren zu fördern, eröffnet die 193 Gallery ab Januar 2023 ein Residenzprogramm für Künstler in einem ihrer Pariser Räume. Schließlich will die Galerie auch international präsent sein. So nehmen die Teams der Galerie jährlich an etwa fünfzehn Messen teil und entwickeln verschiedene Räume und Sonderprojekte während der Höhepunkte der Welt der zeitgenössischen Kunst, wie den renommierten Biennalen.

Öffnungszeiten:

Samstag und Sonntag: von 11.00 bis 17.00 Uhr

Unter der Woche: nach Vereinbarung unter 07 65 20 51 17

