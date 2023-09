Marché de Noël à Saulxures 32 rue Principale Saulxures, 25 novembre 2023, Saulxures.

Saulxures,Bas-Rhin

Animations de Noël pour petits et grands dans un cadre convivial et une atmosphère féerique.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 21:00:00. 0 EUR.

32 rue Principale

Saulxures 67420 Bas-Rhin Grand Est



Christmas entertainment for young and old in a friendly setting and a magical atmosphere

Entretenimiento navideño para grandes y pequeños en un entorno amigable y una atmósfera mágica

Weihnachtsanimationen für Groß und Klein in einem geselligen Rahmen und einer märchenhaften Atmosphäre

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche