Ciné-conférence Connaissance du Monde 32 rue Paul Lahargou Dax, 15 mai 2024, Dax.

Dax,Landes

La Norvège, chronique d’un été sans fin »

La Norvège, une formidable destination de montagnes, glaciers, cascades, vallées, lacs, forêts et fjords majestueux..

2024-05-15 fin : 2024-05-15 . EUR.

32 rue Paul Lahargou Auditorium St Jacques de Compostelle

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Norway, chronicle of an endless summer »

Norway, a formidable destination of mountains, glaciers, waterfalls, valleys, lakes, forests and majestic fjords.

Noruega, crónica de un verano sin fin »

Noruega, un formidable destino de montañas, glaciares, cascadas, valles, lagos, bosques y majestuosos fiordos.

Norwegen, Chronik eines endlosen Sommers »

Norwegen ist ein großartiges Reiseziel mit Bergen, Gletschern, Wasserfällen, Tälern, Seen, Wäldern und majestätischen Fjorden.

