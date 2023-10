Ciné-conférence Connaissance du Monde 32 rue Paul Lahargou Dax, 20 mars 2024, Dax.

Dax,Landes

La GUYANE, voyages d’hier et d’aujourd’hui au cœur de l’Amazonie »

En juillet 1989, à l’extrême sud de la Guyane française, Christian DURAND – alors jeune journaliste – a vécu et partagé le quotidien des Amérindiens Wayampi et Tekos..

2024-03-20 fin : 2024-03-20 . EUR.

32 rue Paul Lahargou Auditorium St Jacques de Compostelle

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



GUYANA, journeys of yesterday and today in the heart of Amazonia »

In July 1989, in the far south of French Guiana, Christian DURAND – then a young journalist – lived and shared the daily life of the Wayampi and Tekos Amerindians.

GUYANA, viajes de ayer y de hoy al corazón de la Amazonia »

En julio de 1989, en el extremo sur de la Guayana Francesa, Christian DURAND -entonces un joven periodista- vivió y compartió la vida cotidiana de los amerindios wayampi y tekos.

GUYANA, Reisen von gestern und heute in das Herz des Amazonas »

Im Juli 1989 lebte Christian DURAND – damals ein junger Journalist – im äußersten Süden von Französisch-Guayana und teilte den Alltag der Wayampi- und Teko-Indianer.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Grand Dax