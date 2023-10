Ciné-conférence Connaissance du Monde 32 rue Paul Lahargou Dax, 14 février 2024, Dax.

Dax,Landes

« Macao, nostalgie Portugaise… réalité Chinoise »

Robert-Émile Canat se propose dans ce document unique consacré à Macao – cette étonnante et dérisoire poussière de l’ancien Empire portugais – de vous dévoiler l’originalité de ce lieu..

2024-02-14 fin : 2024-02-14 . EUR.

32 rue Paul Lahargou Auditorium St Jacques de Compostelle

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Macao, Portuguese nostalgia? Chinese reality »

In this unique document dedicated to Macao – that astonishing and derisory dust of the former Portuguese Empire – Robert-Émile Canat reveals the originality of this place.

« Macao, ¿nostalgia portuguesa? ¿realidad china?

En este documento único dedicado a Macao, ese polvo asombroso e irrisorio del antiguo Imperio portugués, Robert-Émile Canat se propone revelar la originalidad de este lugar.

« Macau, portugiesische Nostalgie, chinesische Realität »

Robert-Émile Canat möchte Ihnen in diesem einzigartigen Dokument über Macau – diesem erstaunlichen und lächerlichen Staubkorn des ehemaligen portugiesischen Reiches – die Originalität dieses Ortes enthüllen.

