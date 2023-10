Ciné-conférence Connaissance du Monde 32 rue Paul Lahargou Dax, 17 janvier 2024, Dax.

Dax,Landes

Le Lac Baîkal : au fil du Transsibérien.

Étape magique sur le parcours du Transsibérien, le lac Baïkal est à quatre jours de Moscou.

Inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ce lac est le plus vieux du monde (25 millions d’années). Réalisateur : Vassili Durand.

32 rue Paul Lahargou Auditorium St Jacques de Compostelle

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Lake Baikal: along the Trans-Siberian Railway.

A magical stopover on the Trans-Siberian Railway, Lake Baikal is just four days from Moscow.

Listed as a UNESCO World Heritage Site, it is the oldest lake in the world (25 million years). Director: Vassili Durand

Lago Baikal: por el Transiberiano.

El lago Baikal, una escala mágica en el Transiberiano, está a sólo cuatro días de Moscú.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el lago más antiguo del mundo (25 millones de años). Dirección: Vassili Durand

Der Baikalsee: Auf den Spuren der Transsibirischen Eisenbahn.

Der Baikalsee ist eine magische Station auf der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn und nur vier Tage von Moskau entfernt.

Er gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist der älteste See der Welt (25 Millionen Jahre). Regie: Vassili Durand

