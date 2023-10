Concert de Christelle Abinasr 32, rue Négresko Marseille 8e Arrondissement, 2 décembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’association Mains en Résonance propose un concert de piano de Christelle Abinasr, à l’occasion de la sortie de son disque Ode à la Milonga..

2023-12-02 15:30:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

32, rue Négresko Auditorium France Pianos

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Mains en Résonance association presents a piano concert by Christelle Abinasr, to mark the release of her album Ode à la Milonga.

La asociación Mains en Résonance ofrece un concierto de piano de Christelle Abinasr con motivo del lanzamiento de su álbum Ode à la Milonga.

Der Verein Mains en Résonance bietet ein Klavierkonzert von Christelle Abinasr anlässlich der Veröffentlichung ihrer CD Ode à la Milonga.

Mise à jour le 2023-10-13 par Ville de Marseille