Air Touraine Hélicoptère 32 rue Nationale Tours, 30 juin 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Compagnie aérienne depuis 40 ans, envolez-vous à bord d’un de nos hélicoptères pour admirer Les Châteaux de la Loire qui font la renommée de notre région.

Vol à la place, vols à la carte individuels et groupes, saut en parachute, incentives, transfert de mariés, initiation pilotage….

32 rue Nationale

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Soar over ‘France’s Garden’ aboard a helicopter: trips over the Châteaux of the Loire, tandem parachute jumps, bespoke flights. Individuals, groups, VIP customers, rewards, seminars… Take off from the heliport at Neuvy-Le-Roi, or from the location of your choice.

Sobrevolar el « Jardín de Francia » a bordo de un helicóptero: circuitos sobrevolando los castillos del Loira, salto en paracaídas en tándem desde un helicóptero y vuelos, previa demanda. Individuales, grupos, clientes VIP, incentivos, seminarios…

Den Garten Frankreichs an Bord eines Hubschraubers überfliegen: Rundfahrten über den Loire Schlössern, Fallschirmspringen in Tandem aus einem Hubschrauber und Flüge auf Anfrage. Für Einzelne, Gruppen, VIP-Kunden, Unternehmen. Abflug vom Hubschrauberlandeplatze Neuvy-Le-Roi oder vom Ort Ihrer Wahl.

Mise à jour le 2023-06-22 par ADT TOURAINE