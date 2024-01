Théâtre – Libre Arbitre 32 rue Léopold Faye Marmande, mardi 26 mars 2024.

Marmande Lot-et-Garonne

Compagnie Le Grand Chelem.

Berlin 2009. Championnat du monde d’athlétisme. Caster Semenya remporte la médaille d’or du 800 mètres femmes. Aussitôt, la jeune athlète sud-africaine éveille les soupçons de la Fédération Internationale et doit se soumettre à un “test de féminité”.

Qu’est-ce qu’une “ vraie ” femme et pourquoi cette question ne cesse de hanter les grandes compétitions sportives ? À travers le parcours de Caster Semenya, Libre arbitre questionne la représentation du corps des

femmes et de son contrôle.

32 rue Léopold Faye Théâtre Comoedia

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



