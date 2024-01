Au Coeur des Lumières – Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine 32 rue Léopold Faye Marmande, vendredi 8 mars 2024.

Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2024-03-08 20:30:00

Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine – Avec Philippe Mestres à la direction musicale, Sylvain Millepied Soliste (flûte) et Marie-Emmanuelle Allant-Dupuy Soliste (harpe).

Au XVIIIe siècle, en pleine effervescence philosophique des Lumières, se créent, en Europe, la symphonie et l’orchestre symphonique. Aux côtés des compositeurs de cette époque qui ont ouvert la voie au génie Mozartien, le public découvrira une remarquable compositrice, aujourd’hui oubliée : Marianne von Martinez. En point d’orgue et servi par deux interprètes talentueux – Sylvain Millepied à la flûte et Marie-Emmanuelle Allant-Dupuy à la harpe – le célèbre concerto pour flûte et harpe de Mozart illuminera le

cœur de ce grand siècle des Lumières.

32 rue Léopold Faye Théâtre Comoedia

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



