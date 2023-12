La chasse (Moby Dick) – Théâtre 32 rue Léopold Faye Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande La chasse (Moby Dick) – Théâtre 32 rue Léopold Faye Marmande, 15 février 2024, Marmande. Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:30:00

fin : 2024-02-15 21:30:00 La chasse (Moby Dick) – Théâtre. L’histoire est celle d’Ismaël, le narrateur, qui, attiré par la mer, décide de partir à la chasse à la baleine..

La chasse (Moby Dick) – Théâtre. L’histoire est celle d’Ismaël, le narrateur, qui, attiré par la mer, décide de partir à la chasse à la baleine.

La chasse (Moby Dick) – Théâtre. L’histoire est celle d’Ismaël, le narrateur, qui, attiré par la mer, décide de partir à la chasse à la baleine. Il embarque sur le Péquod, baleinier commandé par le capitaine Achab. Ismaël se rend vite compte que le bateau ne chasse pas uniquement pour alimenter le marché de la baleine. C’est l’histoire d’une traque insensée. L’histoire d’une vieille baleine blanche et d’un vieux capitaine qui dirige son navire vers la destruction. L’histoire d’une communauté d’hommes rugueux dans un bateau en équilibre sur la surface d’une profondeur infinie du monde sous-marin.

– Tout public, dès 11 ans.

– Durée 50 min.

Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande ou en ligne.

Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! EUR.

32 rue Léopold Faye Théâtre Comoedia

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-26 par OT Val de Garonne Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Code postal 47200 Lieu 32 rue Léopold Faye Adresse 32 rue Léopold Faye Théâtre Comoedia Ville Marmande Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville 32 rue Léopold Faye Marmande Latitude 44.4991029 Longitude 0.16477727 latitude longitude 44.4991029;0.16477727

32 rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/