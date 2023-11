Antonia de Rendinger – Scènes de corps et d’esprit 32 rue Léopold Faye Marmande, 27 janvier 2024, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

One Woman Show

Peur de rien, Antonia reprend, avec ce

quatrième opus, son bâton de pèlerin pour se jouer

de ce qu’elle est aujourd’hui : une mère d’ado face

à des problématiques de notre temps et de son âge.

Un foisonnement de thématiques autour du genre, de

l’écologie, de la sexualité, des générations. Un spectacle

qui entraîne le public dans des situations toujours

cocasses et souvent absurdes, avec générosité mais

aussi truculence, appétit et gourmandise. Par-dessus

tout, Antonia est maman et malgré son boulot harassant

et ses nombreuses absences, les deux petites ont de bons

résultats scolaires, des dents saines et ne fréquentent

pas – encore – de pédopsychiatres….

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

32 rue Léopold Faye Théâtre Comoedia

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



One Woman Show

Fear of nothing, Antonia is back with her fourth

her pilgrim’s staff to play with what she is today

what she is today: the mother of a teenager facing the

issues of our time and her age.

An abundance of themes around gender, ecology

sexuality and generations. A show

that draws the audience into situations that are always

and often absurd situations, with generosity

with generosity but also truculence, appetite and greed. Above all

antonia is a mother, and despite her exhausting job

and her many absences, the two little ones have good

school results, healthy teeth and are not – yet

child psychiatrists – yet…

Espectáculo individual

En su cuarto espectáculo, Miedo a nada, Antonia

su bordón de peregrina para jugar con lo que hoy es

lo que es hoy: la madre de un adolescente que se enfrenta a los

enfrentarse a los problemas de nuestro tiempo y de su época.

Abundan los temas en torno al género, la ecología

la sexualidad y las generaciones. Un espectáculo que

que arrastra al público a situaciones siempre

y a menudo situaciones absurdas, con generosidad pero también

con generosidad pero también truculencia, apetito y codicia. Por encima de todo

antonia es madre, y a pesar de su ajetreado trabajo y sus

y sus numerosas ausencias, los dos pequeños tienen buenos

resultados escolares, tienen dientes sanos y no son – todavía

psiquiatras infantiles – todavía…

One Woman Show

Die Angst vor nichts, Antonia nimmt mit diesem

sie hat sich in ihrem vierten Werk wieder auf ihren Pilgerstab gesetzt, um sich selbst zu spielen

mit dem, was sie heute ist: eine Mutter von Teenagern, die sich mit den Problemen der

mit den Problemen unserer Zeit und ihres Alters konfrontiert.

Eine Fülle von Themen rund um Geschlecht,

ökologie, Sexualität und Generationen. Eine Aufführung

die das Publikum in immer neue Situationen führt

komische und oft absurde Situationen führt, mit Großzügigkeit, aber auch mit

sondern auch Truculence, Appetit und Gourmandise. Über

antonia ist Mutter, und trotz ihres anstrengenden Berufs

und ihren zahlreichen Abwesenheiten haben die beiden Kleinen gute

schulleistungen, gesunde Zähne und sind noch nicht in der

noch keine Kinderpsychologen…

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Val de Garonne