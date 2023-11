Juliette 32 rue Léopold Faye Marmande, 8 décembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Ce nouvel album de Juliette affiche une capacité à mêler l’anecdotique et le tragique, les objets et les êtres humains. Le rire et les larmes. Le soleil et les ombres. Le petit théâtre de la vie. Chez

Juliette, on passe d’une émotion à l’autre. Dans ce disque à la magie tangible, où le quotidien se transforme, il y a donc la vie, dans ses paradoxes, des chiens, des pouets-pouets, des cloches, un violoncelle (une première pour elle), des c(h)oeurs, qui battent et qui refusent d’abdiquer,

des voitures oubliées, le Diable et plein d’autres choses. Chaque chanson est un nouvel acte d’une pièce de théâtre, un nouveau rideau qui s’ouvre. Un univers qui se dessine..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

32 rue Léopold Faye Théâtre Comoedia

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Juliette?s new album displays her ability to blend the anecdotal and the tragic, objects and human beings. Laughter and tears. Sun and shadows. The little theater of life. At

Juliette, we move from one emotion to another. In this album of tangible magic, where the everyday is transformed, we find life, in all its paradoxes, dogs, pouets-pouets, bells, a cello (a first for her), hearts that beat and refuse to give up,

forgotten cars, the Devil and lots more. Each song is a new act in a play, a new curtain opening. A universe taking shape.

El nuevo álbum de Juliette es una mezcla de lo anecdótico y lo trágico, de objetos y personas. Risas y lágrimas. Sol y sombras. El pequeño teatro de la vida. En

Juliette se pasa de una emoción a otra. En este álbum de magia tangible, donde lo cotidiano se transforma, hay vida, en todas sus paradojas, perros, chirridos, campanas, un violonchelo (una primicia para ella), corazones que laten y se niegan a rendirse,

coches olvidados, el Diablo y muchas otras cosas. Cada canción es un nuevo acto de una obra, un nuevo telón que se abre. Un universo que toma forma.

Das neue Album von Juliette zeigt ihre Fähigkeit, Anekdotisches und Tragisches, Gegenstände und Menschen miteinander zu vermischen. Das Lachen und die Tränen. Die Sonne und die Schatten. Das kleine Theater des Lebens. Bei

Juliette geht man von einer Emotion in die andere über. In diesem Album mit seiner greifbaren Magie, in dem sich das Alltägliche verwandelt, gibt es also das Leben in seinen Paradoxien, Hunde, Puppen, Glocken, ein Cello (eine Premiere für sie), Herzen, die schlagen und sich weigern, aufzugeben,

vergessene Autos, der Teufel und viele andere Dinge. Jedes Lied ist ein neuer Akt in einem Theaterstück, ein neuer Vorhang, der sich öffnet. Ein Universum, das sich abzeichnet.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Val de Garonne