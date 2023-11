Bizet avant Carmen 32 rue Léopold Faye Marmande, 1 décembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine.

Si Carmen a conquis le monde entier, il y a des œuvres de Bizet moins connues voire oubliées

qu’il convient de faire découvrir ou redécouvrir au public.

Programme :

Ouverture en la mineur (1855)

L’Arlésienne suite orchestrale n°2 (1866)

Mare Nostrum, création de Thierry Alla

Roma, Fantaisie symphonique (1866/71).

32 rue Léopold Faye Théâtre Comoedia

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Carmen may have conquered the world, but there are other, lesser-known or even forgotten works by Bizet

that need to be discovered or rediscovered.

Program :

Overture in A minor (1855)

L’Arlésienne orchestral suite no. 2 (1866)

Mare Nostrum, created by Thierry Alla

Roma, Symphonic Fantasy (1866/71)

Orquesta de Sinfonistas de Aquitania.

Puede que Carmen haya conquistado el mundo, pero hay otras obras menos conocidas o incluso olvidadas de Bizet

que hay que descubrir o redescubrir.

Programa :

Obertura en la menor (1855)

Suite orquestal nº 2 de L’Arlésienne (1866)

Mare Nostrum, creación de Thierry Alla

Roma, Fantasía sinfónica (1866/71)

Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine (Orchester der Symphoniker von Aquitanien).

Während Carmen die ganze Welt erobert hat, gibt es weniger bekannte oder gar vergessene Werke von Bizet

die es dem Publikum zu zeigen oder wiederzuentdecken gilt.

Programm :

Ouvertüre in a-Moll (1855)

L’Arlésienne Orchestersuite Nr. 2 (1866)

Mare Nostrum, Uraufführung von Thierry Alla

Roma, Symphonische Fantasie (1866/71)

