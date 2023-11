Festival Clairac BD – Masterclass Kenshiro Sakamoto (Manga) 32 rue Léopold Faye Marmande, 24 novembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Masterclass Kenshiro Sakamoto (Manga). En partenariat avec le Festival Clairac BD..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 22:00:00. EUR.

32 rue Léopold Faye Théâtre Comoedia

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Masterclass Kenshiro Sakamoto (Manga). In partnership with the Clairac BD Festival.

Masterclass con Kenshiro Sakamoto (Manga). En colaboración con el Festival Clairac BD.

Masterclass Kenshiro Sakamoto (Manga). In Partnerschaft mit dem Festival Clairac BD.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Val de Garonne