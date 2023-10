Festival Clairac BD – Concert dessiné, chansons illustrées par JP Nataf & Alfred 32 rue Léopold Faye Marmande, 23 novembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Concert dessiné, chansons illustrées par JP Nataf & Alfred. En partenariat avec le Festival Clairac BD..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

32 rue Léopold Faye Théâtre Comoedia

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert dessininé, songs illustrated by JP Nataf & Alfred. In partnership with the Clairac BD Festival.

Concert dessiné, canciones ilustradas por JP Nataf & Alfred. En colaboración con el Festival Clairac BD.

Gezeichnetes Konzert, Lieder, die von JP Nataf & Alfred illustriert wurden. In Partnerschaft mit dem Festival Clairac BD.

