Blanche par la Compagnie Hecho en casa 32 rue Léopold Faye Marmande, 17 novembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Théâtre.

L’Odyssée d’une vie.

Blanche est née un matin d’hiver. La lumière qui pénètre par les persiennes de la chambre ce 24 décembre 1922 lui donnera son prénom. Il faudra un long moment avant que sa mère ne la prenne dans ses bras, en faisant le promesse de ne pas trop l’aimer. son cœur en peine a laissé l’amour s’envoler…

A la porte, le petit garçon qui sera son grand frère a lui aussi des larmes dans les yeux …..

A partir de 9 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande ou En ligne..

32 rue Léopold Faye Théâtre Comoedia

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Theater.

The Odyssey of a life.

Blanche was born on a winter’s morning. The light streaming in through the bedroom shutters on December 24, 1922 gave her her first name. It would be a long time before her mother would take her in her arms, promising not to love her too much… her aching heart let love fly…

At the door, the little boy who will be her big brother also has tears in his eyes …..

Ages 9 and up.

Tickets at the Val de Garonne Tourist Office, 11 rue Toupinerie, Marmande or online.

Teatro.

La odisea de una vida.

Blanche nació una mañana de invierno. La luz que entraba por las contraventanas de la habitación el 24 de diciembre de 1922 le daría su primer nombre. Pasaría mucho tiempo antes de que su madre la tomara en brazos, prometiéndole no quererla demasiado. Su corazón dolorido había dejado volar el amor…

En la puerta, el niño que será su hermano mayor también tiene lágrimas en los ojos …..

A partir de 9 años.

Entradas en la Oficina de Turismo de Val de Garonne, 11 rue Toupinerie, Marmande o en línea.

Theater.

Die Odyssee eines Lebens.

Blanche wird an einem Wintermorgen geboren. Das Licht, das an diesem 24. Dezember 1922 durch die Jalousien des Schlafzimmers dringt, gibt ihr ihren Vornamen. Es dauert lange, bis ihre Mutter sie in die Arme nimmt und verspricht, sie nicht zu sehr zu lieben. Ihr schmerzendes Herz hat die Liebe verfliegen lassen…

An der Tür steht der kleine Junge, der ihr großer Bruder sein wird, und auch er hat Tränen in den Augen …..

Ab 9 Jahren.

Kartenverkauf im Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie in Marmande oder Online.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Val de Garonne