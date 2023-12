CONCERT 100 ANS DISNEY – ORCHESTRE D’HARMONIE 32 rue Jules Ferry Raon-l’Étape, 4 décembre 2023, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape,Vosges

Face au succès de notre concert Disney pour lequel nous nous sommes vus, malheureusement, refuser du public pour des raisons de sécurité et au vu de la forte demande, les musiciens de l’harmonie municipale de Raon L’Etape sont heureux de vous annoncer la programmation d’un second concert au théâtre de Raon L’Etape.

L’Harmonie Municipale de Raon L’Etape s’associe à la célébration d’un siècle de magie Disney lors d’un concert évènement au théâtre de Raon L’Etape.

Plus de 40 musiciens réunis sur scène vous plongeront dans les classiques de Disney à travers ses mélodies de légende.

Musique et surprises seront au programme pour vous faire voyager tout au long de ce concert.

Nostalgique ou grand rêveur, entre amis ou en famille, le concert événement des 100 ans de The Walt Disney Company est un rendez-vous à ne pas manquer!

L’entrée est libre et sans réservation.. Tout public

Vendredi 2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 22:00:00. 0 EUR.

32 rue Jules Ferry Théâtre de la Halle aux Blés

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



In view of the success of our Disney concert, for which we unfortunately had to turn away the public for safety reasons, and in view of the high demand, the musicians of the Raon L’Etape municipal band are pleased to announce the programming of a second concert at the Raon L’Etape theater.

L’Harmonie Municipale de Raon L’Etape joins in the celebration of a century of Disney magic with an event concert at the Raon L’Etape theater.

More than 40 musicians on stage will plunge you into the Disney classics with their legendary melodies.

Music and surprises will take you on a journey throughout the concert.

Nostalgic or dreamy, with friends or family, The Walt Disney Company’s 100th anniversary concert is an event not to be missed!

Admission is free and no reservations are required.

En vista del éxito de nuestro concierto de Disney, para el que desgraciadamente tuvimos que rechazar público por motivos de seguridad, y en vista de la gran demanda, los músicos de la banda municipal de viento de Raon L’Etape se complacen en anunciar que programan un segundo concierto en el teatro de Raon L’Etape.

La Harmonie Municipale de Raon L’Etape se une a la celebración de un siglo de magia Disney con un concierto en el teatro Raon L’Etape.

Más de 40 músicos se subirán al escenario para sumergirle en los clásicos Disney y sus melodías legendarias.

El programa incluye música y sorpresas que le harán viajar a lo largo de este concierto.

Nostálgico o soñador, con amigos o en familia, el concierto del centenario de The Walt Disney Company es un acontecimiento que no se puede perder

La entrada es gratuita y no es necesario reservar.

Angesichts des Erfolgs unseres Disney-Konzerts, bei dem uns leider aus Sicherheitsgründen das Publikum abgewiesen wurde, und angesichts der großen Nachfrage freuen sich die Musiker der Harmonie Municipale von Raon L’Etape, Ihnen die Planung eines zweiten Konzerts im Theater von Raon L’Etape ankündigen zu können.

Die Harmonie Municipale de Raon L’Etape feiert ein Jahrhundert Disney-Magie mit einem Eventkonzert im Theater von Raon L’Etape.

Mehr als 40 Musiker werden auf der Bühne stehen und Sie mit ihren legendären Melodien in die Disney-Klassiker eintauchen lassen.

Musik und Überraschungen stehen auf dem Programm, um Sie während des gesamten Konzerts auf eine Reise zu schicken.

Ob Nostalgiker oder Träumer, ob mit Freunden oder der Familie, das Konzert zum 100. Geburtstag der Walt Disney Company ist ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten

Der Eintritt ist frei und es sind keine Reservierungen erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES