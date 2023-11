FESTIVAL DU FILM ITALIEN 32 RUE JULES FERRY Raon-l’Étape, 3 novembre 2023, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape,Vosges

C’est la nouveauté de la rentrée automnale des Amis Raonnais du Théâtre qui proposent, pour la première fois, un festival du film italien où les spectateurs pourront retrouver les plus belles comédies italiennes des années 1960-1970. Trois films cultes seront proposés, ainsi qu’une conférence gratuite avec Laurent Galinon.. Tout public

Samedi 2023-11-03 16:00:00 fin : 2023-11-03 22:30:00. 4 EUR.

32 RUE JULES FERRY

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



For the first time ever, the Raonnais Friends of the Theatre are offering an Italian film festival, featuring the finest Italian comedies of the 1960s-1970s. Three cult films will be shown, as well as a free lecture by Laurent Galinon.

Por primera vez, los Amigos del Teatro Raonnais organizan un festival de cine italiano, en el que el público podrá disfrutar de las mejores comedias italianas de los años sesenta y setenta. Se proyectarán tres películas de culto, así como una charla gratuita a cargo de Laurent Galinon.

Dies ist die Neuheit des Herbstherbstes der Amis Raonnais du Théâtre, die zum ersten Mal ein italienisches Filmfestival anbieten, bei dem die Zuschauer die schönsten italienischen Komödien der 1960er und 1970er Jahre wiedersehen können. Es werden drei Kultfilme gezeigt, sowie ein kostenloser Vortrag mit Laurent Galinon.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT SAINT DIE DES VOSGES