MARCHÉ DE NOËL DE L’HÔPITAL DU VAL DU MADON 32 rue Germini Mirecourt, 24 novembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Marché de Noël.

Salle d’animation à l’Hôpital Val du Madon (Site de Mirecourt).

Cadeaux, bijoux, artisanat, vin chaud, gaufres.

Organisé par l’association la Joie de Vivre et l’hôpital du Val du Madon

Les bénéfices de cette action permettent de financer les projets d’animation tout au long de l’année. Tout public

Vendredi 2023-11-24 13:30:00 fin : 2023-11-26 17:30:00. 0 EUR.

32 rue Germini Hopital Val du Madon

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Christmas market.

Salle d’animation at Hôpital Val du Madon (Mirecourt site).

Gifts, jewelry, crafts, mulled wine, waffles.

Organized by the Joie de Vivre association and the Val du Madon hospital

Profits from this event will be used to finance animation projects throughout the year

Mercado de Navidad.

Sala de animación del Hospital Val du Madon (recinto de Mirecourt).

Regalos, bisutería, artesanía, vino caliente, gofres.

Organizado por la asociación Joie de Vivre y el Hospital Val du Madon

Los beneficios de este evento se destinarán a financiar actividades a lo largo del año

Markt mit weihnachtlichen Leckereien.

Animationsraum im Krankenhaus Val du Madon (Standort Mirecourt).

Geschenke, Schmuck, Kunsthandwerk, Glühwein, Waffeln.

Organisiert von der Vereinigung Joie de Vivre und dem Krankenhaus Val du Madon

Mit den Erlösen aus dieser Aktion werden das ganze Jahr über Animationsprojekte finanziert

