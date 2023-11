Election de la reine du carnaval 32 rue Georges Risler Cernay, 6 avril 2024, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Soirée animée, dîner-spectacle. Élection de la reine du carnaval. Buvette et restauration..

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . EUR.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Animated evening, dinner and show. Election of the carnival queen. Refreshments and food.

Velada animada, cena y espectáculo. Elección de la reina del carnaval. Refrescos y comida.

Lebhafter Abend, Dinnershow. Wahl der Karnevalskönigin. Getränke und Speisen.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay