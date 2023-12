Spectacle de danse : Lux 32 rue Georges Risler Cernay, 27 janvier 2024, Cernay.

Cernay Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27

C’est une histoire où le noir et le blanc sont des personnages, où la lumière est le narrateur. Ce n’est pas le noir qui fait peur, c’est l’obscurité. Ce n’est pas le blanc qui rassure, c’est la lumière. Observer, apprivoiser ses émotions, avancer avec ses craintes, sa timidité, sa maladresse, c’est beau. On grandit, on s’épanouit, on se mêle au monde en couleurs. LUX propose une vision poétique, qui invite avec douceur, à explorer l’obscurité, ses visages multiples et par opposition, le mystère des crêtes étincelantes de la lumière.

EUR.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay