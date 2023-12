Concert : une coupe de jazz 32 rue Georges Risler Cernay, 20 janvier 2024, Cernay.

Cernay Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:00:00

fin : 2024-01-20 22:00:00

Depuis une quinzaine d’années, Sébastien KAUFFMANN arpente les scènes françaises avec son jazz manouche et son groupe Le Chinois & Friends. En cette année 2023, le virage est pris et c’est sous son propre nom que sort son nouvel album intitulé UNE COUPE DE JAZZ. Aujourd’hui, l’univers du jazz manouche de Sébastien KAUFFMANN oscille entre swing et émotion, un véritable corps à cordes avec sa guitare.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



