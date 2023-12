Théâtre : l’ombre des choses 32 rue Georges Risler Cernay, 13 janvier 2024 10:00, Cernay.

Deux marionnettistes-comédiennes transforment trois toiles blanches en un univers magique et surprenant, où les ombres s’amusent à déjouer nos attentes, à nous surprendre..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . EUR.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Two puppeteer-actresses transform three white canvases into a magical, surprising universe, where shadows play on our expectations and surprise us.

Dos titiriteras-actrices transforman tres lienzos blancos en un universo mágico y sorprendente, donde las sombras juegan con nuestras expectativas y nos sorprenden.

Zwei Puppenspielerinnen und Schauspielerinnen verwandeln drei weiße Leinwände in ein magisches und überraschendes Universum, in dem die Schatten sich einen Spaß daraus machen, unsere Erwartungen zu unterlaufen und uns zu überraschen.

Mise à jour le 2023-12-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay