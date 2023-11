Spectacle : comme le vent 32 rue Georges Risler Cernay, 16 décembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Un spectacle qui célèbre la vitalité exubérante des enfants en combinant danse, acrobaties aériennes et musiques traditionnelles sur une même scène..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 10:00:00. EUR.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



A show that celebrates the exuberant vitality of children by combining dance, aerial acrobatics and traditional music on the same stage.

Un espectáculo que celebra la exuberante vitalidad de los niños combinando danza, acrobacias aéreas y música tradicional en un mismo escenario.

Eine Show, die die überschwängliche Vitalität der Kinder feiert, indem sie Tanz, Luftakrobatik und traditionelle Musik auf einer Bühne kombiniert.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay