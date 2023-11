Théâtre : Ana Non 32 rue Georges Risler Cernay, 1 décembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Ana Non, veuve andalouse, quitte sa maison. Ses peines, ses joies, ses souvenirs, ses rencontres ponctuent les étapes de son voyage..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 16:15:00. EUR.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Ana Non, an Andalusian widow, leaves her home. Her sorrows, joys, memories and encounters punctuate the stages of her journey.

Ana Non, una viuda andaluza, abandona su hogar. Sus penas, alegrías, recuerdos y encuentros jalonan las etapas de su viaje.

Ana Non, eine andalusische Witwe, verlässt ihr Haus. Ihr Kummer, ihre Freuden, ihre Erinnerungen und ihre Begegnungen prägen die Etappen ihrer Reise.

