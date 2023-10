Marché des céramistes : les Renc’Arts de la Thur 32 rue Georges Risler Cernay, 25 novembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

30 artistes seront présents pour faire partager leur art, et présenter des œuvres originales et uniques..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



30 artists will be present to share their art, and present original and unique works.

30 artistas estarán presentes para compartir su arte y presentar obras originales y únicas.

30 Künstler werden anwesend sein, um ihre Kunst mit anderen zu teilen und ihre originellen und einzigartigen Werke zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay