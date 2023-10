Théâtre : les possédés d’Illfurth 32 rue Georges Risler Cernay, 17 novembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Il est des légendes qui hantent les mémoires villageoises. C’est le cas de celle des Possédés d’Illfurth qui conte l’histoire de deux enfants supposés avoir été sous l’emprise de Satan..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



There are legends that haunt village memories. This is the case of the legend of the Possessed of Illfurth, which tells the story of two children supposed to have been under the influence of Satan.

Algunas leyendas rondan los recuerdos de los pueblos. Tal es el caso de la leyenda de los Poseídos de Illfurth, que cuenta la historia de dos niños que supuestamente estaban bajo la influencia de Satán.

Es gibt Legenden, die in den Erinnerungen der Dorfbewohner herumspuken. So auch die Geschichte der Besessenen von Illfurth, die von zwei Kindern erzählt, die angeblich unter dem Einfluss des Satans standen.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay