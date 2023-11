Théâtre alsacien : D’fraue Im Wahlkampf 32 rue Georges Risler Cernay, 11 novembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

La commune doit à nouveau passer aux urnes pour élire son équipe municipale, mais surprise… une liste de femmes est constituée pour la première fois, avec un programme électoral peu banal….

2023-11-11

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



The municipality must once again go to the polls to elect its municipal team, but surprise? a list of women has been drawn up for the first time, with an unusual electoral program…

El municipio debe acudir de nuevo a las urnas para elegir a su equipo municipal, pero sorpresa… se ha confeccionado por primera vez una lista de mujeres, con un programa electoral insólito…

Die Gemeinde muss erneut an die Urne, um ihr Gemeinderatsteam zu wählen, doch es gibt eine Überraschung: Zum ersten Mal wird eine Liste von Frauen mit einem ungewöhnlichen Wahlprogramm aufgestellt…

