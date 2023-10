Bourse aux disques et vinyles 32 rue Georges Risler Cernay, 1 novembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Une véritable caverne d’Ali Baba, où se côtoient disques, vinyles, CD et DVD de tous les styles, pour les amateurs, les collectionneurs à la recherche de la pièce rare ou de l’achat coup de cœur..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 17:00:00. EUR.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



A real Ali Baba’s cave, where records, vinyls, CDs and DVDs of all styles can be found, for amateurs, collectors looking for the rare piece or the favorite purchase.

Una verdadera cueva de Alí Babá, donde conviven discos, vinilos, CD y DVD de todos los estilos, para aficionados y coleccionistas en busca de la pieza rara o la compra del deseo del corazón.

Eine wahre Ali-Baba-Höhle, in der Schallplatten, Vinyl, CDs und DVDs aller Stilrichtungen zu finden sind, für Liebhaber, Sammler auf der Suche nach einem seltenen Stück oder einem Kauf mit Herz.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay