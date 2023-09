Théâtre : Tourette 32 rue Georges Risler Cernay, 20 octobre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Tourette est le portrait d’Harmonie, atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. C’est aussi le cri de plein de révolte et de vitalité qu’une jeune fille qui aspire à trouver sa place..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Tourette is the portrait of Harmonie, who suffers from Gilles de la Tourette syndrome. It’s also the cry of revolt and vitality of a young girl who aspires to find her place.

Tourette es el retrato de Harmonie, que padece el síndrome de Tourette. También es el grito de rebeldía y vitalidad de una joven que aspira a encontrar su lugar.

Tourette ist ein Porträt von Harmonie, die am Tourette-Syndrom leidet. Es ist auch der Schrei eines jungen Mädchens, das sich nach seinem Platz sehnt, voller Rebellion und Vitalität.

Mise à jour le 2023-09-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay