Spectacle musical : Dodo 32 rue Georges Risler Cernay, 14 octobre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Dodo est un spectacle musical immersif pour le très jeune public. Assis au centre d’un dispositif scénique délicatement éclairé, les enfants reçoivent ce « bain sonore » tour à tour grave ou joyeux, doux ou énergique..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Dodo is an immersive musical show for very young audiences. Seated at the center of a delicately lit stage set, children are treated to a « sound bath » that is alternately serious or joyful, gentle or energetic.

Dodo es un espectáculo musical de inmersión para un público muy joven. Sentados en el centro de un escenario delicadamente iluminado, los niños reciben un « baño sonoro » que puede ser serio o alegre, suave o enérgico.

Dodo ist ein immersives Musikspektakel für ein sehr junges Publikum. Die Kinder sitzen in der Mitte einer sanft beleuchteten Bühnenvorrichtung und nehmen dieses « Klangbad » auf, das abwechselnd ernst oder fröhlich, sanft oder energisch ist.

