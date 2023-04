Théâtre : une poussière dans l’moteur 32 rue Georges Risler, 15 avril 2023, Cernay.

La journée de Maude Coquillot, garagiste magouilleuse, s’annonce mouvementée. Elle doit gérer l’arrivée d’un secrétaire intérimaire gaffeur, l’absence de son fils parti accepter un travail dont il ne veut rien dire, et les clients qui défilent !.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Maude Coquillot, a scheming garage owner, has a hectic day ahead of her. She has to deal with the arrival of a blundering temporary secretary, the absence of her son who has left to take a job he doesn’t want to talk about, and the customers who come and go!

Maude Coquillot, la intrigante propietaria de un garaje, tiene ante sí un día frenético. Tiene que lidiar con la llegada de una secretaria temporal torpe, la ausencia de su hijo que se ha marchado para aceptar un trabajo del que no quiere hablarle, ¡y un flujo constante de clientes!

Der Tag von Maude Coquillot, einer betrügerischen Automechanikerin, wird hektisch. Sie muss die Ankunft eines schusseligen Aushilfssekretärs bewältigen, die Abwesenheit ihres Sohnes, der einen Job annehmen will, von dem er nichts wissen will, und die Kunden, die kommen und gehen!

Mise à jour le 2023-03-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay