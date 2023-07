Tournoi du jeu Velonimo 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer, 22 juillet 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

La boutique de jeux Le Meeple Conquérant vous propose ce tournoi qualificatif.

Venez apprendre les règles de Velonimo, jeu officiel du Tour de France 2023.

Le gagnant remportera son ticket pour la finale à Vichy en septembre 2023 ainsi qu’une piste de dés Deluxe.

Inscription sur www.velonimo.com. Gratuit..

2023-07-22 14:30:00 fin : 2023-07-22 . .

32 rue Gaston Manneville Le Meeple Conquérant

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Game store Le Meeple Conquérant offers you this qualifying tournament.

Come and learn the rules of Velonimo, the official game of the Tour de France 2023.

The winner will receive a ticket to the final in Vichy in September 2023, as well as a Deluxe Dice Track.

Register at www.velonimo.com. Free entry.

La tienda de juegos Le Meeple Conquérant ofrece este torneo clasificatorio.

Ven y aprende las reglas de Velonimo, el juego oficial del Tour de Francia 2023.

El ganador recibirá una entrada para la final de Vichy en septiembre de 2023, así como un tablero de dados Deluxe.

Inscríbete en www.velonimo.com. Entrada gratuita.

Die Spieleboutique Le Meeple Conquérant bietet Ihnen dieses Qualifikationsturnier an.

Lernen Sie die Regeln von Velonimo, dem offiziellen Spiel der Tour de France 2023.

Der Gewinner erhält sein Ticket für das Finale in Vichy im September 2023 sowie eine Deluxe-Würfelbahn.

Anmeldung unter www.velonimo.com. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité