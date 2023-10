Des artistes en escale pour Noël 32 Rue François Mitterrand Limoges, 9 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Exposition d’Annick MALINVAUD ( Emaux et peintures) et Daniel ROSSENDER (céramiques contemporaines et raku)..

2023-12-09 fin : 2023-12-21 18:00:00. EUR.

32 Rue François Mitterrand La Galerie

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition by Annick MALINVAUD (enamels and paintings) and Daniel ROSSENDER (contemporary ceramics and raku).

Exposición de Annick MALINVAUD (esmaltes y pinturas) y Daniel ROSSENDER (cerámica contemporánea y rakú).

Ausstellung von Annick MALINVAUD ( Emaille und Gemälde) und Daniel ROSSENDER (zeitgenössische Keramik und Raku).

