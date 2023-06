Festival Eclats d’émail – ALRIYAH 32 Rue Francis Chigot Limoges, 18 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Guitare

À 14h et à 16h à l’EHPAD Marcel Faure

Le duo « Alriyah », Laurent Mansuy et Cyril Douard, connus des amateurs de Jazz Manouche, notamment en Occitanie et Nouvelle Aquitaine, pour avoir collaboré dans le Trio « La Pie Swing » . Un projet mûri depuis bien longtemps, une rencontre entre guitaristes, amis de longue date, inspirés de musiques manouches et méditerranéennes, de flamenco et de musiques orientales. Des voyages vécus et rêvés, mis en musique, composés ensemble. Le duo s’est déjà produit au grand Théâtre de La Teste De Buch, sur les Scènes de Musiques Actuelles de Bergerac et Périgueux, notamment..

2023-11-18 à ; fin : 2023-11-18 . EUR.

32 Rue Francis Chigot EHPAD Marcel Faure

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guitar

2pm and 4pm at EHPAD Marcel Faure

The « Alriyah » duo, Laurent Mansuy and Cyril Douard, are well known to gypsy jazz fans, particularly in Occitanie and Nouvelle Aquitaine, for their collaboration in the « La Pie Swing » trio. A project long in the making, a meeting between guitarists and long-time friends, inspired by gypsy and Mediterranean music, flamenco and oriental music. Journeys lived and dreamed, set to music and composed together. The duo has already performed at the Grand Théâtre in La Teste De Buch, and at the Scènes de Musiques Actuelles in Bergerac and Périgueux, among others.

Guitarra

14:00 y 16:00 h en el EHPAD Marcel Faure

El dúo « Alriyah », Laurent Mansuy y Cyril Douard, es bien conocido por los amantes del jazz gitano, especialmente en las regiones de Occitanie y Nouvelle Aquitaine, por su colaboración en el trío « La Pie Swing ». Se trata de un proyecto largamente gestado, un encuentro de guitarristas y amigos de toda la vida, inspirado en la música gitana y mediterránea, el flamenco y la música oriental. Viajes vividos y soñados, musicados y compuestos juntos. El dúo ya ha actuado en el Grand Théâtre de La Teste De Buch y en las Scènes de Musiques Actuelles de Bergerac y Périgueux.

Gitarre

Um 14 Uhr und um 16 Uhr in der EHPAD Marcel Faure

Das Duo « Alriyah », Laurent Mansuy und Cyril Douard, sind Liebhabern des Gypsy-Jazz vor allem in Okzitanien und Neu-Aquitanien durch ihre Zusammenarbeit im Trio « La Pie Swing » bekannt. Ein seit langem gereiftes Projekt, ein Treffen zwischen Gitarristen und langjährigen Freunden, die sich von der Gypsy- und Mittelmeermusik, dem Flamenco und der orientalischen Musik inspirieren ließen. Erlebte und geträumte Reisen, die in Musik umgesetzt und gemeinsam komponiert werden. Das Duo ist bereits im Grand Théâtre in La Teste De Buch und auf den Bühnen für aktuelle Musik in Bergerac und Périgueux aufgetreten.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Limoges Métropole