RANDONNÉE VTT LA COËVRONNE 32 Rue du Montaigu Évron, dimanche 21 janvier 2024.

Évron Mayenne

Début : 2024-01-21 08:15:00

fin : 2024-01-21

Randonnée VTT et pédestre

Parcours VTT de 15, 33 et 50 km. Parcours pédestre de 10 et 19 km. Gravel de 50 km.

Inscription en ligne sur le site de Helloasso.com.

Tarif VTT adulte: 6 €, VTT moins de 14 ans: 5 € et 6 € pour les pédestres.

Randonnée organisée par C A E SECTION VTT

32 Rue du Montaigu Complexe sportif

Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire



