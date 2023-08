ToutiFesti – Conte des mille et un bruits 32 rue du Berteuil Valréas, 14 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Ali a la musique dans la tête et dans tout son corps.

Nomade sonore et aventurier du rythme, il parcourt le chemin porté par le chant des mille et un bruits….

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

32 rue du Berteuil Théâtre du Rond Point

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ali has music in his head and throughout his body.

A nomad of sound and an adventurer of rhythm, he travels the road carried by the song of a thousand and one noises?

Ali tiene la música en la cabeza y en todo el cuerpo.

Nómada del sonido y aventurero del ritmo, recorre el camino llevado por el canto de mil y un ruidos..

Ali hat die Musik im Kopf und in seinem ganzen Körper.

Er ist ein Klangnomade und Rhythmus-Abenteurer, der sich vom Gesang der tausend und einen Geräusche tragen lässt

