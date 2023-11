Après-midi de Noël 32 Rue des Sabotiers Reignac-sur-Indre, 2 décembre 2023, Reignac-sur-Indre.

Reignac-sur-Indre,Indre-et-Loire

Un après-midi pour préparer les fêtes de fin d’année autour d’activités manuelles et ludiques en famille. Un goûter de Noël sera proposé, ainsi que la décoration d’un arbre de Noël..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. 5 EUR.

32 Rue des Sabotiers

Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



An afternoon of family fun and crafts in preparation for the festive season. A Christmas snack will be served, as well as the decoration of a Christmas tree.

Una tarde para prepararse para las fiestas, con manualidades y actividades divertidas para toda la familia. Se servirá una merienda navideña y se decorará un árbol de Navidad.

Ein Nachmittag zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest mit handwerklichen und spielerischen Aktivitäten für die ganze Familie. Es wird ein Weihnachtssnack angeboten sowie das Schmücken eines Weihnachtsbaums.

