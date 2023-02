Villepa’trail : marche et course de 3km ! 32 rue de Ruzé Villeparisis Villeparisis Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Villepa’trail : marche et course de 3km ! 32 rue de Ruzé Villeparisis, 16 avril 2023, Villeparisis. Villepa’trail : marche et course de 3km ! Dimanche 16 avril, 09h30 32 rue de Ruzé Villeparisis

Sur inscription au prix de 10€ par famille (jusqu’à 5 membres).

Participez à une marche/course de 3km en famille ou entre amis le 16 avril 2023 à Villeparisis avec l’association Macadam77. 32 rue de Ruzé Villeparisis 32 rue de Ruzé Villeparisis Villeparisis 77270 Seine-et-Marne Île-de-France Dans le cadre de notre partenariat avec l’association macadam77 nous somme invité à proposer aux familles d’enfants dys a participer à la course famille de 3 km le dimanche 16 avril 2023 de 9h30 à 11h.

Une participation de 10€ par famille (jusqu’à 5) sera demandée.

Le retrait des dossards se fera au gymnase où un vestiaire et ou un stand sera mis à disposition pour notre association.

Les inscriptions peuvent se faire sur : macadam77.com

