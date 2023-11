Exposition de peinture et expression de KZM 32 rue de Provence Cusset, 24 novembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Nouvelle exposition à la Fabrik A’Lier: Peinture et expression de KZM, du 24/11 au 16/12. Vernissage le 24/11 à 17h30. « Je suis né en Somalie. Passionné depuis mon plus jeune âge, j’ai pu exprimer des mots inexprimables, trouver une échapatoire ».

2023-11-24 17:30:00 fin : 2023-11-24 17:00:00. .

32 rue de Provence La Fabrik A’Lier

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



New exhibition at Fabrik A?Lier: Painting and expression by KZM, from 24/11 to 16/12. Opening on 24/11 at 5:30pm. « I was born in Somalia. Passionate from an early age, I’ve been able to express inexpressible words, to find an escape »

Nueva exposición en Fabrik A?Lier: Pintura y expresión de KZM, del 24/11 al 16/12. Inauguración el 24/11 a las 17.30 h. « Nací en Somalia. Apasionado desde muy joven, he podido expresar palabras inexpresables y encontrar una vía de escape »

Neue Ausstellung in der Fabrik A?Lier: Malerei und Ausdruck von KZM, 24/11 bis 16/12. Vernissage am 24.11. um 17:30 Uhr. « Ich wurde in Somalia geboren. Seit meiner Kindheit bin ich leidenschaftlich, konnte unaussprechliche Worte ausdrücken und ein Ventil finden »

Mise à jour le 2023-11-22 par Vichy Destinations