Concert – Conte musical à l'église de Toulenne

Toulenne,Gironde

Pour ses adieux, le jeune et talentueux chef de chœur des Rugueux, Samuel Trias,

nous propose UN CONTE MUSICAL, intitulé « LE BEL ÂGE », souvenir d’une fabuleuse

saison de Rugby qu’il célèbre chaque année et depuis 20 ans avec ses anciens coéquipiers.

Chaque « Nouvelle » de ce conte dont Samuel est l’auteur est illustrée par un chant interprété par le

CHŒUR DES RUGUEUX, véritable enluminure donnant comme autrefois des couleurs vives au

texte!

Un concert original qui vous permettra de retrouver les grands classiques du CHŒUR

D’HOMMES de Langon parsemés de quelques nouveautés.

C’est l’assurance donc d’une soirée de qualité, joyeuse et conviviale,

certainement émouvante au final car, le départ de Samuel lui,

n’est pas un conte mais bien une réalité! Il faut donc en profiter!

Réservation recommandée..

2023-07-01

32 Rue de l'Eglise Église Saint-Saturnin

Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For his farewell, Les Rugueux’ talented young conductor Samuel Trias,

a musical tale entitled « LE BEL ÂGE », a reminder of the fabulous rugby season

rugby season he has celebrated with his former team-mates every year for the past 20 years.

Each « short story » in this tale written by Samuel is illustrated by a song performed by the

CH?UR DES RUGUEUX, a real illuminator, giving the text vivid colors, as in the past!

the text!

An original concert featuring the great classics of Langon’s CH?UR

D’HOMMES de Langon, sprinkled with a few novelties.

It’s guaranteed to be a joyful, convivial evening of quality,

certainly moving in the end, for Samuel’s departure,

is not a fairy tale, but a reality! So make the most of it!

Reservations recommended.

Para su despedida, el joven y talentoso director de Les Rugueux, Samuel Trias,

un cuento musical titulado « LE BEL ÂGE », un recuerdo de la fabulosa temporada de rugby

temporada de rugby que celebra cada año desde hace 20 años con sus antiguos compañeros de equipo.

Cada « pequeña historia » de este cuento de Samuel está ilustrada por una canción interpretada por el

CH?UR DES RUGUEUX, un auténtico iluminador que da al texto colores vivos, ¡como antaño!

¡el texto!

Un concierto original con los grandes clásicos de la CH?UR DES HOMMES de Langon

D’HOMMES de Langon con una pizca de material nuevo.

Una velada de calidad, alegre y distendida,

y ciertamente conmovedora al final, porque la partida de Samuel

no es un cuento, sino una realidad ¡Aprovéchela!

Se recomienda reservar.

Der junge und talentierte Chorleiter von Les Rugueux, Samuel Trias, verabschiedet sich,

schlägt uns EIN MUSIKALISCHES MÄRCHEN mit dem Titel « LE BEL ÂGE » vor, eine Erinnerung an eine fabelhafte

rugby-Saison, die er jedes Jahr und seit 20 Jahren mit seinen ehemaligen Mannschaftskameraden feiert.

Jede « Novelle » dieser Geschichte, deren Autor Samuel ist, wird durch ein Lied illustriert, das vom

Ch?UR DES RUGUEUX, eine echte Buchmalerei, die dem Text wie in alten Zeiten lebendige Farben verleiht

der Text wird so lebendig!

Ein originelles Konzert, das Ihnen die Möglichkeit bietet, die großen Klassiker des CH?UR

D’HOMMES de Langon mit einigen neuen Stücken.

Sie können sich also auf einen fröhlichen, geselligen und qualitativ hochwertigen Abend freuen,

am Ende sicherlich bewegend, denn Samuels Abreise ist kein Märchen,

kein Märchen, sondern Realität ist! Es ist eine Geschichte, die man genießen sollte!

Reservierung empfohlen.

