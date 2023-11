Menu du diner Saint-Sylvestre et déjeuner Nouvel An – Relais de Thézilieu 32 rue de l’église THEZILLIEU Plateau d’Hauteville, 31 décembre 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

Le Relais de Thézillieu vous propose de fêter à la nouvelle année autour d’un repas de fêtes !

Repas gastronomique, ambiance calme et chaleureuse.

2023-12-31 fin : 2023-01-01 . EUR.

32 rue de l’église THEZILLIEU

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Le Relais de Thézillieu invites you to celebrate the New Year with a festive meal!

A gourmet meal in a calm, welcoming atmosphere

Le Relais de Thézillieu le invita a celebrar el Año Nuevo con una comida festiva

Una comida gastronómica en un ambiente tranquilo y acogedor

Das Relais de Thézillieu lädt Sie ein, das neue Jahr mit einem festlichen Essen zu feiern!

Gastronomisches Essen, ruhige und herzliche Atmosphäre

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme du Haut-Bugey