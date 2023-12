Marché de Noël à la MAS IKIGAI 32 rue de la Perelle Thue et Mue, 1 décembre 2023, Thue et Mue.

Thue et Mue,Calvados

Pour fêter les fêtes de fin d’année, les résidents de la maison d’accueil spécialisé organisent un marché de Noël le vendredi 15 décembre 2023.

Lors de cette journée, l’établissement proposera une vente d’objets de décoration et de couture confectionnés par les résidents avec l’aide des encadrants.

Cet évènement est ouvert à tous à partir de 10h30 jusqu’à 17h30 au 32 rue de la Perelle à Bretteville-l’Orgueilleuse..

2023-12-15 10:30:00 fin : 2023-12-15 17:30:00. .

32 rue de la Perelle Bretteville L’Orgueilleuse

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie



To celebrate the festive season, the residents of the nursing home are organizing a Christmas market on Friday, December 15, 2023.

During the day, the facility will be selling decorative and sewing items made by residents with the help of staff.

This event is open to all, from 10:30 a.m. to 5:30 p.m. at 32 rue de la Perelle in Bretteville-l’Orgueilleuse.

Para celebrar las fiestas, los residentes de la residencia organizan un mercadillo navideño el viernes 15 de diciembre de 2023.

Durante todo el día, la residencia venderá artículos de decoración y costura realizados por los residentes con la ayuda del personal.

El evento está abierto a todos, de 10.30 a 17.30 horas, en el número 32 de la rue de la Perelle, en Bretteville-l’Orgueilleuse.

Um die Feiertage zu begehen, organisieren die Bewohner des Sonderheims am Freitag, den 15. Dezember 2023, einen Weihnachtsmarkt.

An diesem Tag wird die Einrichtung einen Verkauf von Dekorationsartikeln und Näharbeiten anbieten, die von den Bewohnern mit Hilfe der Betreuer angefertigt wurden.

Diese Veranstaltung ist von 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr in der 32 rue de la Perelle in Bretteville-l’Orgueilleuse für alle offen.

