Plantes et savoirs en Ardennes Château-Porcien, 12 juillet 2023

Château-Porcien,Ardennes

Transmission de savoirs, dans le domaine de la nature et l’environnement, le bien-être et la santé, les arts Ateliers pratiques, sorties et visites, conférences, participation à des manifestations Horaires et tarifs en fonction des activités.

32 rue de la morteau

Château-Porcien 08360 Ardennes Grand Est



Transmission of knowledge, in the field of nature and environment, well-being and health, arts Practical workshops, outings and visits, conferences, participation in events Schedules and fees according to activities

Transmisión de conocimientos, en el ámbito de la naturaleza y el medio ambiente, el bienestar y la salud, las artes Talleres prácticos, salidas y visitas, conferencias, participación en eventos Horarios y tarifas según las actividades

Vermittlung von Wissen, in den Bereichen Natur und Umwelt, Wohlbefinden und Gesundheit, Kunst Praktische Workshops, Ausflüge und Besichtigungen, Vorträge, Teilnahme an Veranstaltungen Öffnungszeiten und Preise je nach Aktivität

