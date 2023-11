Noël approche 32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé, 9 décembre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

La Médi@-tech propose une histoire pour patienter et un petit bricolage pour décorer, à 10 h, le samedi 9 décembre.

Animation pour les enfants à partir de 2 ans. Inscriptions : 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr.

2023-12-09

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Médi@-tech proposes a story to keep you waiting and a little craft to decorate, at 10 a.m. on Saturday, December 9.

Activities for children aged 2 and over. Registration: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Médi@-tech te propone un cuento para entretenerte y una pequeña manualidad para decorar, el sábado 9 de diciembre a las 10 h.

Actividades para niños a partir de 2 años. Inscripciones: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Die Médi@-tech schlägt am Samstag, den 9. Dezember um 10 Uhr eine Geschichte vor, um die Wartezeit zu verkürzen, und eine kleine Bastelarbeit, um zu dekorieren.

Animation für Kinder ab 2 Jahren. Anmeldungen: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Mise à jour le 2023-11-24 par CC Airvaudais Val du Thouet