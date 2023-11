Les mardis numériques 32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé, 5 décembre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

La Médi@-tech propose régulièrement des découvertes du Fablab : « les mardis numériques ». Venez découvrir les outils numériques du Fablab, vous initiez à l’utilisation des machines et réalisez une petite décoration de Noël, le mardi 5 décembre, de 18 h 30 à 20 h 30. Partage, échange et convivialité au programme. Pas de pré-requis. tout en simplicité ! Attention, nombre limité de places. Gratuit, Inscriptions : 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr.

2023-12-05 fin : 2023-12-05 20:30:00. .

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Médi@-tech regularly organizes Fablab discoveries: « Digital Tuesdays ». Come and discover the Fablab’s digital tools, learn how to use the machines and make a small Christmas decoration, on Tuesday December 5, from 6.30 pm to 8.30 pm. Share, exchange and enjoy. No pre-requisites, just simple fun! Please note, places are limited. Registration: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Médi@-tech organiza regularmente los « Martes digitales », en los que podrá descubrir el Fablab. Venga a descubrir las herramientas digitales del Fablab, aprenda a utilizar las máquinas y confeccione un pequeño adorno navideño, el martes 5 de diciembre, de 18.30 a 20.30 horas. Es una buena manera de compartir ideas y conocer a otras personas. Sin requisitos previos, ¡simplemente diversión! Plazas limitadas. Inscripción gratuita: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Die Médi@-tech bietet regelmäßig Entdeckungen im Fablab an: « Les mardis numériques » (digitale Dienstage). Entdecken Sie die digitalen Werkzeuge des Fablab, lassen Sie sich in die Bedienung der Maschinen einführen und basteln Sie eine kleine Weihnachtsdekoration, am Dienstag, den 5. Dezember, von 18:30 bis 20:30 Uhr. Austausch und Geselligkeit stehen auf dem Programm. Keine Vorkenntnisse erforderlich. Ganz einfach! Achtung, begrenzte Anzahl an Plätzen. Kostenlos, Anmeldungen: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Mise à jour le 2023-11-24 par CC Airvaudais Val du Thouet