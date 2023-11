Testez le casque de réalité virtuelle 32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé, 1 décembre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

La Médi@-tech propose de venir tester le casque de réalité virtuelle du 1er au 22 décembre. Gratuit pour les enfants accompagnés, à partir de 8 ans. En libre accès aux horaires d’ouverture de la Médi@-tech : le mardi de 15 h à 18 h, le mercredi de 10 h à 12h et de 14 h à 18 h, le vendredi de 15 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h. Inscriptions : 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr.

2023-12-01 fin : 2023-12-22 . .

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Médi@-tech invites you to try out the virtual reality headset from December 1 to 22. Free for accompanied children aged 8 and over. Free access during Médi@-tech opening hours: Tuesdays from 3 pm to 6 pm, Wednesdays from 10 am to 12 pm and 2 pm to 6 pm, Fridays from 3 pm to 6 pm and Saturdays from 9 am to 12 pm. Registration: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Médi@-tech ofrece a los visitantes la posibilidad de probar los cascos de realidad virtual del 1 al 22 de diciembre. Gratuito para los niños mayores de 8 años acompañados. Acceso gratuito durante el horario de apertura de Médi@-tech: martes de 15.00 a 18.00 h, miércoles de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 18.00 h, viernes de 15.00 a 18.00 h y sábados de 9.00 a 12.00 h. Inscripción: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Die Médi@-tech bietet vom 1. bis 22. Dezember die Möglichkeit, das Virtual-Reality-Headset zu testen. Kostenlos für Kinder ab 8 Jahren in Begleitung. Freier Zugang während der Öffnungszeiten der Médi@-tech: dienstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. Anmeldungen: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Mise à jour le 2023-11-24 par CC Airvaudais Val du Thouet