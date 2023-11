24 h de l’image et du pré-cinéma 32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé, 25 novembre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Du 24 au 25 novembre : 24 h de l’image et du pré-cinéma. Vendredi 24 novembre : spectacle « La Lanterne magique », animé par Bruno Bouchard, rendez-vous à 20 h à la médi@tech de Saint-Loup-sur-Thouet. Tout public. Samedi 25 novembre, divers ateliers sont proposés toute la journée. Atelier table Mash-up de 10 h à 12 h, animé par Arnaud Devroute, à partir de 8 ans. « Pellicule magique et vinyles ensorcelés… », de 14 h 30 à 18 h 30, des ateliers autour de l’image et du pré-cinéma. Restitution des ateliers et des créations réalisées durant le projet autour de l’image et du pré-cinéma de cette année, à 18 h 30. Échange et discussion autour d’un verre de l’amitié pour clôturer ce PAI 2023, soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine. Les ateliers sont gratuits, inscription conseillée : 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



November 24-25: 24 h de l’image et du pré-cinéma. Friday November 24: « La Lanterne magique » show, hosted by Bruno Bouchard, 8pm at médi@tech, Saint-Loup-sur-Thouet. All ages. Saturday November 25: various workshops all day long. Mash-up table workshop from 10 a.m. to 12 p.m., led by Arnaud Devroute, ages 8 and up. « Magic film and bewitched vinyl… », from 2:30 p.m. to 6:30 p.m., workshops on images and pre-cinema. Restitution of workshops and creations made during this year’s pre-cinema project, at 6:30 p.m. Exchange and discussion over a friendly drink to close this PAI 2023, supported by the Région Nouvelle Aquitaine. Workshops free of charge, registration recommended: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Del 24 al 25 de noviembre: 24 horas de imágenes y precine. Viernes 24 de noviembre: espectáculo « La Lanterne magique », presentado por Bruno Bouchard, a las 20.00 h en el médi@tech de Saint-Loup-sur-Thouet. Todos los públicos. Sábado 25 de noviembre: talleres diversos durante todo el día. Taller de mesa Mash-up de 10.00 a 12.00 h, animado por Arnaud Devroute, a partir de 8 años. « Cine mágico y vinilo embrujado », de 14.30 a 18.30 h, talleres sobre la imagen y el precine. Presentación de los talleres y creaciones realizados durante el proyecto de este año sobre la imagen y el precine, a las 18.30 h. El PAI 2023, apoyado por la Région Nouvelle Aquitaine, concluirá con una copa y un coloquio. Los talleres son gratuitos, pero se recomienda inscribirse: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

24. bis 25. November: 24 h de l’image et du pré-cinéma (24 Stunden des Bildes und des Vorkinos). Freitag, 24. November: Show « La Lanterne magique », moderiert von Bruno Bouchard, Treffpunkt um 20 Uhr in der Medi@tech in Saint-Loup-sur-Thouet. Für alle Altersgruppen geeignet. Samstag, 25. November: Den ganzen Tag über werden verschiedene Workshops angeboten. Mash-up-Tisch-Workshop von 10 bis 12 Uhr, geleitet von Arnaud Devroute, ab 8 Jahren. « Magischer Film und verzaubertes Vinyl… », von 14:30 bis 18:30 Uhr, Workshops rund um das Bild und das Vorkino. Präsentation der Workshops und Kreationen, die während des diesjährigen Projekts rund um das Bild und das Vorkino entstanden sind, um 18.30 Uhr. Austausch und Diskussion bei einem Glas Freundschaft zum Abschluss dieses IAP 2023, das von der Region Nouvelle Aquitaine unterstützt wird. Die Workshops sind kostenlos, eine Anmeldung wird empfohlen: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Mise à jour le 2023-11-09 par CC Airvaudais Val du Thouet